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Son dakika... NATO'dan Türkiye açıklaması!

Son dakika haberleri... NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO açısından Türkiye'nin önemini, "Haritaya bakmak yeterli" sözleriyle ortaya koydu.

Son dakika... NATO'dan Türkiye açıklaması!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin NATO için kilit öneme sahip bir ülke olduğunu söyledi.

"Bunu anlamak için haritaya bakmak yeterli." diyen Stoltenberg, "Türkiye'nin önemini anlamak için NATO üyelerine tehdit yaratan şiddetin yaşandığı Irak ve Suriye’ye komşu olan stratejik lokasyonunu görmek yeterli" şeklinde konuştu.   

Türkiye'nin IŞİD'in yenilmesi için oluşturulan küresel koalisyona altyapı sağladığını belirten Stoltenberg, "Türkiye’ye minnettarız" diye konuştu. 

Genel Sekreter, Türkiye'nin ciddi ve vahşi bir saldırı olan 15 Temmuz darbe girişiminin  arkasındakiler hakkında hukukun üstünlüğü esasına uygun  yasal takibatta bulunmasının hakkı olduğunu vurguladı. 

Türkiye’nin terörden en çok zarar gören NATO ülkesi olduğunu yineleyen  Stoltenberg, "Tabii ki kendini koruma hakkı var ama bu orantılı yapılmalı" dedi. (NTV)

Etiketler; #nato #türkiye #jens stoltenberg
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