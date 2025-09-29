Son dakika: Netanyahu Trump'ın Gazze planını kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin odağında, Ortadoğu’da uzun süredir devam eden gerginlik ve özellikle Gazze’deki durum yer aldı.

Görüşme sürerken, Beyaz Saray yönetimi Trump’ın üzerinde uzun süredir çalıştığı “Gazze Barış Planı”na dair ilk ayrıntıları kamuoyuyla paylaşmaya başladı.

ABD, İsrail ve Filistinliler arasında, barışçıl ve müreffeh birlikte yaşam için siyasi bir ufuk konusunda anlaşmayı sağlayacak bir diyalog kuracak.

Gazze, radikalleşmemiş, terörden arındırılmış ve komşuları için tehdit oluşturmayan bir bölge olacak.

İsrail bu anlaşmayı kamuya açık şekilde kabul ettikten sonra 72 saat içinde, hayatta olan ve ölen tüm rehineler geri verilecek.