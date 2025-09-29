Son dakika: Netanyahu Trump'ın Gazze planını kabul etti
ABD Başkanı Donald Trump’ın uzun süredir merakla beklenen “Gazze Barış Planı” Beyaz Saray tarafından açıklandı. Trump, planı açıklamadan hemen önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin odağında, Ortadoğu’da uzun süredir devam eden gerginlik ve özellikle Gazze’deki durum yer aldı.
Görüşme sürerken, Beyaz Saray yönetimi Trump’ın üzerinde uzun süredir çalıştığı “Gazze Barış Planı”na dair ilk ayrıntıları kamuoyuyla paylaşmaya başladı.
ABD, İsrail ve Filistinliler arasında, barışçıl ve müreffeh birlikte yaşam için siyasi bir ufuk konusunda anlaşmayı sağlayacak bir diyalog kuracak.
Gazze, radikalleşmemiş, terörden arındırılmış ve komşuları için tehdit oluşturmayan bir bölge olacak.
İsrail bu anlaşmayı kamuya açık şekilde kabul ettikten sonra 72 saat içinde, hayatta olan ve ölen tüm rehineler geri verilecek.
- İsrail, Gazze'yi işgal etmeyecek ve ya daimi olarak topraklarına katmayacak.
- Verilen her İsrailli rehinenin naaşı karşılığında, İsrail 15 ölmüş Gazzeli’nin cenazesini teslim edecek.
- Tüm rehineler geri verildikten sonra, barışçıl birlikte yaşama sözü veren ve silahlarını teslim eden Hamas üyelerine af tanınacak.
- ABD, Gazze’ye hemen sevk edilecek geçici bir uluslararası istikrar gücünü oluşturmak için Arap ve uluslararası ortaklarla çalışacak.
- Gazze’den ayrılmak isteyen Hamas üyelerine, gidecekleri ülkelere güvenli geçiş sağlanacak.
- Gazze Şeridi’ne dağıtım ve yardım girişi, BM ve bağlı kurumları ile Kızılaya aracılığıyla, her iki tarafın da müdahalesi olmadan gerçekleşecek.
- Gazze’yi yeniden inşa etmek ve canlandırmak için bir Trump Ekonomik Kalkınma Planı hazırlanacak.
- Kimse Gazze'yi terk etmeye zorlanmayacak, gitmek ya da dönmek isteyenlere izin verilecek.
- Geçiş yönetimine Trump başkanlık edecek.