SON DAKİKA! Putin'den sert açıklama: Rusya da aynısını yapmak zorunda kalacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "ABD'nin orta menzilli füzeler geliştirmesi halinde Rusya da aynısını yapmak zorunda kalacak" dedi

ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) resmen çekilmesini değerlendiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Washington'un kısa ve orta menzilli nükleer sistemler geliştirmesi halinde, Rusya'nın da aynısını yapmak zorunda kalacağını söyledi.



Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Rus lider Putin, ABD'nin INF'den resmen çekilmesi hakkında yazılı bir açıklama yaptı.



Kremlin'in resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada Putin, "Rusya, ABD'nin INF'den uydurulmuş gerekçelerle tek taraflı olarak çekilmesinin, silah kontrolü alanındaki ana belgelerden birinin hükmünü yitirmesinin dünyadaki durumu çok ciddi biçimde zorlaştırdığını, herkes için önemli riskler doğurduğunu üzülerek ifade etmek zorundadır. Sorumluluğun Amerikan tarafına ait olduğunun altını çiziyorum" ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr