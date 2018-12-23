Romanya'da bu sabah 09:33'de deprem meydana geldi. 4.2 büyüklüğünde yaşanan depremin derinliği ise 9 KM olarak kaydedildi

Boğaziçi Ünviversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Romanya'da bu sabah 09:33'de bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre Romanya'da meydana gelen deprem 4.2 büyüklüğünde ve yerin 9.0 Km derinliğinde yaşandı.



Türkiye'de meydana gelen son depremler

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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