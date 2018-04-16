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Son dakika: Rusya'dan sert Suriye açıklaması

Rusya'dan Suriye ile ilgili yeni açıklama yapıldı. Yapılan sert açıklamada Rusya'nın bundan sonra Suriye'ye yönelik gerçekleştirilecek herhangi bir saldırıya karşı koyacağını söyledi. Duma'ya dair de konuşan Rus diplomat, ABD'nin saldırılarının incelemeyi geciktirdiğini söyledi

Son dakika: Rusya'dan sert Suriye açıklaması

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya'nın bundan sonra Suriye'ye yönelik gerçekleştirilecek herhangi bir saldırıya karşı koyacağını söyledi.

ABD'nin yeni bir saldırı planı olmadığını düşündüklerini belirten Rus diplomat, yeni bir Amerikan saldırsının daha sert bir cevap için kışkırtıcı olacağını söyledi.

Sergey Ryabkov, İngiltere'nin kimyasal saldırı yalanının odağındaki Duma'ya Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ-OPCW) gözlemcilerinin girişine izin verilmediği iddialarına da yanıt verdi. 

Rus diplomat, ABD'nin saldırılarının incelemeyi geciktirdiğini söyledi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #rusya #suriye
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