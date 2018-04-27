Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerden Süleyman Özkaynakçı'ya özel helikopter tahsis edildi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerden Süleyman Özkaynakçı geçtiğimiz günlerde serbest bırakılmıştı.



Yunan basınında Özkaynakçı ile ilgili çarpıcı iddialar yer almaya başladı.



Serbest bırakılan Özkaynakçı'nın özel bir helikopterle gizli bir yere nakledildiği iddia edildi.



"ÇOK SIKI GÖZETİM" KOŞULU



Yunan Hükümeti'nin, Özkaynakçı'ya tanınan iltica hakkı kararının ertelenmesi talebini görüşen Danıştay, talebi kabul etmedi. Danıştay, Özkaynakçı'ya iltica hakkının iptal edilip edilmeyeceğine ilişkin nihai kararı vereceği 4 Mayıs'a kadar darbeci askerin çok sıkı gözetim altında serbest bırakılmasına karar verdi.



Kararda "Tutukluluk ile eşdeğer olmamakla birlikte, devletin, Özkaynakçı'yı sıkı gözetim ve koruma altında tutmak için her türlü tedbiri alacağı" belirtildi. Özkaynakçı'ya seyahat belgesi verilmeyecek./Milliyet