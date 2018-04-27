Çin'de okula saldırı: 7 ölü, 19 yaralı
Çin'de okula saldırı: 7 ölü, 19 yaralı
Alpullu Şeker Fabrikası satıldı
Alpullu Şeker Fabrikası satıldı
Kore yarımadasında tarihi zirve
Kore yarımadasında tarihi zirve
TGS Alman televizyonu ARD’ye grev kararını astı
TGS Alman televizyonu ARD’ye grev kararını astı

Son dakika: Skandal üstüne skandal! Özel helikopterle...

Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerden Süleyman Özkaynakçı'ya özel helikopter tahsis edildi.

Son dakika: Skandal üstüne skandal! Özel helikopterle...

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerden Süleyman Özkaynakçı geçtiğimiz günlerde serbest bırakılmıştı.

Yunan basınında Özkaynakçı ile ilgili çarpıcı iddialar yer almaya başladı. 

Serbest bırakılan Özkaynakçı'nın özel bir helikopterle gizli bir yere nakledildiği iddia edildi.

"ÇOK SIKI GÖZETİM" KOŞULU

Yunan Hükümeti'nin, Özkaynakçı'ya tanınan iltica hakkı kararının ertelenmesi talebini görüşen Danıştay, talebi kabul etmedi. Danıştay, Özkaynakçı'ya iltica hakkının iptal edilip edilmeyeceğine ilişkin nihai kararı vereceği 4 Mayıs'a kadar darbeci askerin çok sıkı gözetim altında serbest bırakılmasına karar verdi.

Kararda "Tutukluluk ile eşdeğer olmamakla birlikte, devletin, Özkaynakçı'yı sıkı gözetim ve koruma altında tutmak için her türlü tedbiri alacağı" belirtildi. Özkaynakçı'ya seyahat belgesi verilmeyecek./Milliyet

Etiketler; #yunanistan #Süleyman Özkaynakçı #fetö
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.