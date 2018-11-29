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Son Dakika: Suriye'de İsrail uçağı düşürüldü

Suriye hava savunmasının, ülkenin güneyindeki el-Kisvi köyü üzerindeki hava sahasında bir İsrail uçağı ile 4 füzeyi vurarak imha ettiği belirtildi.

Son Dakika: Suriye'de İsrail uçağı düşürüldü

Suriye devlet televizyonu, Suriye hava savunmasının Şam kırsalındaki el-Kisva köyüne yönelik füze saldırısını başarıyla püskürtmeye devam ettiğini aktardı.
Şu ana kadar hiçbir füzenin hedefine ulaşmadığı kaydedildi.

Suriye güvenlik güçlerinden bir kaynak Sputnik’e açıklamasında, “Hava savunmamız bir İsrail savaş uçağını ve 4 füzeyi, onlar hedeflerine ulaşmadan vurdu” dedi.

Böylelikle El-Kisva yakınlarındaki hedeflere yöneltilen tüm füzelerin imha edildiğini aktaran kaynak, “Hava savunmamız, tüm düşman hedefleri büyük bir hassasiyetle vurma yeteneğine sahip” diye konuştu.

Sputnik

 

Etiketler; #suriye #israil
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