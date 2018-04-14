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Son dakika: Suriye'de saldırı! Hava savunma sistemi kalkan oldu

Suriye'deki hava savunma sistemleri emperyalist güçlerin Tomahawk ve kruz füzelerini havada imha ederek saldırıları püskürttü. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı

Son dakika: Suriye'de saldırı! Hava savunma sistemi kalkan oldu

Hava savunma sistemleri Suriye'ye işte böyle kalkan oldu.

Amerika'nın emperyalist saldırısı Suriye hükümetini etkilemedi. Tomahawk ve kruz füzeleri havada imha edildi.

Saldırıların püskürtülme anları görüntülere an be an yansıdı...

Suriye'de konuşlu sistemlerle tam 71 akıllı füzenin stratejik noktaları vurması engellendi.

Kimyasal Silah kullanıldı iddialarıyla Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'a ağır darbe vurmayı hedeflemişti Amerika-Fransa-İngiltere. Ancak Amerikan Başkanı Donald Trump ve müttefikleri, süper modern hava savunma sistemlerine takıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #suriye #hava savunma
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