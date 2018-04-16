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Son dakika: Suriye'de teröristler füzelerle saldırdı: Ölü ve yaralı var

Suriye Humus'ta teröristler tarafından Eşrefiye beldesine füzeli saldırı düzenledi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Haberi Suriye Arap Haber Ajansı (SANA) son dakika olarak duyurdu. Haberde, "Homs kırsalının kuzeyinde Suriye’ye düşman dış güçlerin edatları olan teröristler bugün Eşrefiye Beldesine yine füzelerle saldırdı. Homs İl Emniyet Müdürlüğünde bir kaynak Homs kırsalının kuzeyinde bulunan teröristlerin Eşrefiye Beldesine füzelerle saldırmaları sonucunda bir sivil vatandaşın şehit, bir kadının da yaralı düştüklerini belirtti. Kaynak ordu birliklerimizin saldırganların mevkilerini tespit edip uygun silahlarla füze rampalarıyla birlikte imha ettiklerine dikkat çekti" denildi

Son dakika: Suriye'de teröristler füzelerle saldırdı: Ölü ve yaralı var

Suriye Arap Haber Ajansı (SANA), haberi son dakika olarak duyurdu.

Habere göre, Humus'ta teröristler füzeli saldırı düzenledi.

Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

SANA'nın haberinde şu ifadeler kullanıldı:

"Homs kırsalının kuzeyinde Suriye’ye düşman dış güçlerin edatları olan teröristler bugün Eşrefiye Beldesine yine füzelerle saldırdı.

Homs İl Emniyet Müdürlüğünde bir kaynak Homs kırsalının kuzeyinde bulunan teröristlerin Eşrefiye Beldesine füzelerle saldırmaları sonucunda bir sivil vatandaşın şehit, bir kadının da yaralı düştüklerini belirtti.

Kaynak ordu birliklerimizin saldırganların mevkilerini tespit edip uygun silahlarla füze rampalarıyla birlikte imha ettiklerine dikkat çekti."

ulusal.com.tr

Etiketler; #Humus #suriye
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