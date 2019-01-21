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Son dakika: Suriye'de YPG-PKK ve ABD'ye saldırı! 5 terörist öldü

Suriye'nin Haseke ilinde, ABD askerleri ve terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik bombalı saldırıda 5 terörist öldü, bir ABD askeri ağır yaralandı

Son dakika: Suriye'de YPG-PKK ve ABD'ye saldırı! 5 terörist öldü

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'de ABD askeri konvoyunun geçisi sırasında, terör örgütü YPG/PKK'nın kontrol noktası olarak kullandığı bir bölgede bombalı araç saldırısı meydana geldi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Şeddadi'de terör örgütü YPG/PKK'nın kontrol noktası olarak kullandığı bir alanda bombalı araç infilak ettirildi.

ABD askeri konvoyunun geçişi sırasında meydana gelen patlamada, bir ABD askeri ağır yaralandı. 

Olayda, 5 YPG/PKK'lı terörist öldü. 

Geçen çarşamba, Münbiç'te ABD askerlerine yönelik bombalı saldırıda da 4 ABD askeri hayatını kaybetmişti. Saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlenmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #AFP #suriye #YPG #abd
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