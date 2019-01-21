Suriye'nin Haseke ilinde, ABD askerleri ve terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik bombalı saldırıda 5 terörist öldü, bir ABD askeri ağır yaralandı

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'de ABD askeri konvoyunun geçisi sırasında, terör örgütü YPG/PKK'nın kontrol noktası olarak kullandığı bir bölgede bombalı araç saldırısı meydana geldi.



Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Şeddadi'de terör örgütü YPG/PKK'nın kontrol noktası olarak kullandığı bir alanda bombalı araç infilak ettirildi.



ABD askeri konvoyunun geçişi sırasında meydana gelen patlamada, bir ABD askeri ağır yaralandı.



Olayda, 5 YPG/PKK'lı terörist öldü.



Geçen çarşamba, Münbiç'te ABD askerlerine yönelik bombalı saldırıda da 4 ABD askeri hayatını kaybetmişti. Saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlenmişti.