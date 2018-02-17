Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile terör örgütü YPG'nin anlaştığına yönelik iddialar, doğru değil. Terör örgütünün sözde sorumlusu bizzat iddiaları yalanladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı başarıyla sürdürülürken, Suriye Ordusu'nun Afrin'e gireceği iddia ediliyordu.



Sputnik'e konuşan terör örgütü YPG'nin sözde Afrin Komutanı Rojhat Roj, Suriye Ordusu'nun Afrin'e gireceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.



Roj şunları söyledi:



"Bu iddialar doğru değildir. Rejimin (Suriye Ordusu) Afrin'e gireceği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.



Bu konuyla ilgili bizle rejim arasında herhangi bir anlaşmamız ve görüşmemiz

dahi olmamıştır.



Afrin'in savunulması için şimdiye kadar hiçbir güçten bize silah ve başka yardımlar gelmedi.



Afrin halkı kendi imkanlarıyla direniyor.



Sonuna kadar direneceğiz."



ulusal.com.tr