Suriye hava savunma sistemlerinin, Şam'a yönelik füze saldırısını püskürttüğü bildirildi.

Suriye devlet televizyonu Ikhbariya, saldırının hedefindeki yerleşimleri açıklamadı. Televizyon, hava savunma sistemlerinin saldırıyı püskürttüğü anı canlı olarak aktardı.Ikhbariya, "Suriye hava savunması, Şam'ın batı kırsalındaki hava sahada birkaç füzeyle yapılan saldırıyı püskürttü" açıklamasını yaptı.



Aynı zamanda Suriye'deki Sputnik muhabiri, başkent Şam'da birkaç patlama sesinin duyulduğunu ancak kaynağının belirlenemediğini bildirdi.



Suriye devlet medyası, Şam'a yönelik füze saldırısı için Lübnan hava sahasının kullanıldığını bildirdi.





Suriye devlet haber ajansı SANA, "Düşman saldırı, Lübnan hava sahası üzerinden gerçekleştirildi. Birkaç düşman hedef vuruldu" diye aktardı.





Lübnan: İsrail savaş uçakları hava sahamızı ihlal etti

Lübnan ulusal televizyonu NNA, "İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait uçakları, bugün saat 22.00'da 10 dakika boyunca alçak irtifada uçuş yaparak Nebatiye ve Tufah üzerindeki hava sahasında saldırı imitasyonu gerçekleştirdi" diye aktardı.Deniz tarafından Lübnan hava sahasına dahil olan savaş uçaklarının ayrıca Sur ve Sayda şehirleri üzerinde de alçak irtifada manevralar yaptığı ifade edildi. Haberde, savaş uçaklarının hava savunmaya karşı koruma kullandığı vurgulandı.

Daha önce Suriye devlet televizyonu, Suriye hava savunmasının Şam bölgesinde birkaç füze imha ettiğini bildirmişti.

İsrail düzenli olarak Lübnan'ın hava, kara ve deniz sınırlarını ihlal ediyor. Beyrut defalarca BM Güvenlik Konseyi'nden Tel-Aviv'e karşı tedbir alınmasını talep ederek İsrail'i egemenliğine saldırmakla suçlamıştı.



