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Son Dakika: Suriye'ye İsrail saldırısı

Suriye hava savunma sistemleri başkent Şam'a yönelik düşman saldırısına karşılık vererek çok sayıda hedefi düşürdü.

Son Dakika: Suriye'ye İsrail saldırısı

Suriye'nin İhbariya kanalının yayınladığı haberde, Suriye hava savunma sistemlerinin Şam semalarında düşman saldırısını püskürttüğü bildirildi. Suriye'nin verdiği karşılıkta çok sayıda düşman hedefinin düşürüldüğü kaydedildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya konuşan askeri kaynaklar ise, İsrail jetlerinin Şam'a yönelik saldırı düzenlediğini ancak ateşlenen füzelerin çoğunun düşürüldüğü belirtildi.

Saldırıda Şam Uluslararası Havalimanı'ndaki bir ambarda hasar meydana geldiği kaydedildi.

Suriye Ulaştırma Bakanlığı'ndan bir kaynak, SANA'ya yaptığı açıklamada Şam Uluslararası Havalimanı'ndaki hava trafiğinin saldırılardan etkilenmediğini ifade etti.

Bölgedeki Sputnik muhabiri başkent Şam'da 23:30 sularından bu yana patlama seslerinin geldiğini bildirdi.


Sputnik

Etiketler; #suriye #israil
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