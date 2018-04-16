Suriye'nin başkenti Şam'da Emevi meydanında on binlerce Suriye, ülkelerine yönelik düzenlenen emperyalist saldırıyı büyük mitingle protesto ediyor. Mitingi Ulusal Kanal Haber Müdürü Mehmet Kıvanç yerinde takip ediyor

Suriye halkı emperyalizme meydan okuyor.



On binlerce kişi, Suriye'nin başkenti Şam'da Emevi meydanında, ordunun teröre karşı kazandığı başarıyı kutlarken, emperyalist saldırıyı da protesto ediyor.



Ulusal Kanal Haber Müdürü Mehmet Kıvanç, eylemi yerinde, Şam'da takip ediyor.







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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN ORDUYA DESTEK



Öte yandan Lazkiye'de Teşrin Üniversitesinde binlerce öğrenci, Suriye ordusuna destek gösterisi düzenledi.



Suriye Arap Haber Ajansı'nın haberinde (SANA), "Ellerinde Suriye’nin şanlı bayrağı ve Cumhurbaşkanı Beşşar el Esad’ın fotoğraflarıyla Suriye adına sloganlar atan üniversite öğrencileri; ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye karşı üçlü saldırılarını keskin bir dille kınadılar." ifadeleri yer aldı.



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