Kritik isim Ankara'da
Kritik isim Ankara'da
Komşuda büyük yangın!
Komşuda büyük yangın!
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Ara sokağa daldı! Dehşet saçtı
Ara sokağa daldı! Dehşet saçtı

Son dakika: Suriye'ye saldırı sonrası Şam'da büyük miting

Suriye'nin başkenti Şam'da Emevi meydanında on binlerce Suriye, ülkelerine yönelik düzenlenen emperyalist saldırıyı büyük mitingle protesto ediyor. Mitingi Ulusal Kanal Haber Müdürü Mehmet Kıvanç yerinde takip ediyor

Son dakika: Suriye'ye saldırı sonrası Şam'da büyük miting

Suriye halkı emperyalizme meydan okuyor.

On binlerce kişi, Suriye'nin başkenti Şam'da Emevi meydanında, ordunun teröre karşı kazandığı başarıyı kutlarken, emperyalist saldırıyı da protesto ediyor.

Ulusal Kanal Haber Müdürü Mehmet Kıvanç, eylemi yerinde, Şam'da takip ediyor.



TÜM FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ





ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN ORDUYA DESTEK

Öte yandan Lazkiye'de Teşrin Üniversitesinde binlerce öğrenci, Suriye ordusuna destek gösterisi düzenledi.

Suriye Arap Haber Ajansı'nın haberinde (SANA), "Ellerinde Suriye’nin şanlı bayrağı ve Cumhurbaşkanı Beşşar el Esad’ın fotoğraflarıyla Suriye adına sloganlar atan üniversite öğrencileri; ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye karşı üçlü saldırılarını keskin bir dille kınadılar." ifadeleri yer aldı.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #suriye #şam #emevi meydanı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.