Suriye'ye emperyalist saldırıya İran Devrim Muhafızları'ndan ilk tepki geldi. Yapılan açıklamada, "ABD'liler gerçekleştirdikleri saldırının doğuracağı sonuçları beklesin" denildi. İranlı komutan, "Böylesi kararlar ile kesinlikle direniş cephesi gücünü kaybetmeyecek, tam tersi güçlenecek. Böylece direniş cephesi bu tür müdahaleci eylemlere karşı mücadele etme olanağı artacaktır." diye konuştu.

Suriyeye yönelik emperyalist saldırıya İran Devrim Muhafızlarından tepki gecikmedi.



ABD, Fransa ve İngiltere'nin gerçekleştirdiği füze saldırıları hakkında açıklama yapan İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları Genel Komutan yardımcısı General Yadullah Cevani, "ABD’liler gerçekleştirdikleri saldırının doğuracağı sonuçları beklesin" diyerek ABD ve müttefiklerini uyardı.



General Cevani, "ABD'liler Suriye’ye gerçekleştirdikleri saldırının bundan sonra bölgede doğuracağı sonuçlarının sorumlusu, bu sonuçlar şüphesiz ABD’nin çıkarları doğrultusunda olmayacak." ifadelerini kullandı.



İranlı general açıklamasını, "Böylesi kararlar ile kesinlikle direniş cephesi gücünü kaybetmeyecek, tam tersi güçlenecek. Böylece direniş cephesi bu tür müdahaleci eylemlere karşı mücadele etme olanağı artacaktır." şeklinde sürdürdü.



Söz konusu saldırı ile sürecin değişmeyeceğine dikkat çeken General Cevani, bu saldırılar ardından durum daha karışık halde geleceğini söyledi.



İranlı komutan, "Bu karışık durum kesinlikle ABD’nin zararına olacak." dedi.



Yakup Aslan/Tahran

ulusal.com.tr