Suriye hava savunma sistemlerinin, Şam'a yönelik füze saldırısını püskürttüğü bildirildi.

Suriye hava savunma sistemlerinin, Şam'a yönelik füze saldırısını püskürttüğü bildirildi.



Suriye devlet televizyonu Ikhbariya, saldırının hedefindeki yerleşimleri açıklamadı. Televizyon, hava savunma sistemlerinin saldırıyı püskürttüğü anı canlı olarak aktardı.



Ikhbariya, "Suriye hava savunması, Şam'ın batı kırsalındaki hava sahada birkaç füzeyle yapılan saldırıyı püskürttü" açıklamasını yaptı.



Aynı zamanda Suriye'deki Sputnik muhabiri, başkent Şam'da birkaç patlama sesinin duyulduğunu ancak kaynağının belirlenemediğini bildirdi.



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