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Son dakika: Suudi Arabistan'da patlama sesi! "Füze imha ettik"

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da patlama sesi duyuldu. Koalisyon tarafından yapılan açıklamada, "Riyad semalarında füze imha ettik" denildi

Son dakika: Suudi Arabistan'da patlama sesi! "Füze imha ettik"

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da patlama sesi duyuldu.

Koalisyon tarafından yapılan açıklamada, "Riyad semalarında füze imha ettik" denildi.

Yemen'deki Husiler, Riyad'a balistik füze fırlattıklarını açıkladı. 

Konuya ilişkin açıklama Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri komutanlığı tarafından yapıldı.

Suudi Arabistan'ın resmi televizyonunda yayımlanan açıklamaya göre, Yemen topraklarından Husilerce başkent Riyad'a balistik füze atıldı. Açıklamada, füzenin Riyad'ın güney kesimlerinde iken hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği aktarıldı.

Başkent Riyad'da yerel saat ile 15.00 civarında art arda iki şiddetli patlama sesi duyulmuş, sonrasında gökyüzünde duman tabakası oluşmuştu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #riyad #suudi arabistan
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