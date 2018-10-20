Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması
Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması
ABD'li senatörden Kaşıkçı açıklamasına tepki
ABD'li senatörden Kaşıkçı açıklamasına tepki
Pompeo: Suudi Arabistan kabahatli ise...
Pompeo: Suudi Arabistan kabahatli ise...
İstanbul'da Suriye Zirvesi
İstanbul'da Suriye Zirvesi

Son Dakika: Suudi Arabistan'ın cinayet itirafı sonrası Trump'tan ilk açıklama

Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı'nun öldürüldüğünü açıklamasının ardından Trump'tan ilk açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump, "Kaşıkçı'nın başına gelenler kabul edilemez" dedi.

Son Dakika: Suudi Arabistan'ın cinayet itirafı sonrası Trump'tan ilk açıklama

Suudi Arabistan devlet televizyonundan gazete Cemal Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin açıklamainzuABD Başkanı Donald Trump "Kaşıkçı'nın başına gelenler kabul edilemez. Prens Selman ile görüşeceğim." ifadesini kullandı.

Donald Trump: Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın öldürülmesini açıklaması büyük bir adım. Suudi yönetiminin bana yalan söylediğini düşünmüyorum.

Trump, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından silah satışı anlaşmasını koruyup Suudi Arabistan'a "bir tür yaptırım" uygulamayı tercih edeceğini söyledi.

Trump, "İran'a karşı denge unsuru olarak Suudi Arabistan'a ihtiyacımız var." dedi.

Ayrıntılar gelecek...

Etiketler; #suudi arabistan #cemal kaşıkçı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.