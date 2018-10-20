Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı'nun öldürüldüğünü açıklamasının ardından Trump'tan ilk açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump, "Kaşıkçı'nın başına gelenler kabul edilemez" dedi.

Suudi Arabistan devlet televizyonundan gazete Cemal Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin açıklamainzuABD Başkanı Donald Trump "Kaşıkçı'nın başına gelenler kabul edilemez. Prens Selman ile görüşeceğim." ifadesini kullandı.



Donald Trump: Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın öldürülmesini açıklaması büyük bir adım. Suudi yönetiminin bana yalan söylediğini düşünmüyorum.



Trump, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından silah satışı anlaşmasını koruyup Suudi Arabistan'a "bir tür yaptırım" uygulamayı tercih edeceğini söyledi.



Trump, "İran'a karşı denge unsuru olarak Suudi Arabistan'a ihtiyacımız var." dedi.



Ayrıntılar gelecek...