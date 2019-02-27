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Son Dakika: Trump'ın damadı Ankara'da

ABD Başkanı'nın Kıdemli Danışmanı ve Asistanı Jared Kushner Ankara'ya geldi. Kushner aynı zamanda Trump'ın damadı...

Son Dakika: Trump'ın damadı Ankara'da

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada Kushner'ın Ankara ziyaretine ilişkin “Şu anda görüşme, Sayın Trump'ın da bana ifade ettiği şekliyle ağırlıklı olarak ekonomi ve bölge sorunları. Bizden de böyle bir talep söz konusu oldu. Çad Cumhurbaşkanı da gelecek, kanaat önderleriyle toplantı var. Belki bir ara ben de kabul ederim. Bir görüşme Hazine Maliye Bakanımızla o arada yapma durumumuz olabilir” dedi.
 

Etiketler; #kushner #trump #ankara
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