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Son Dakika: Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması

Amerikan Başkanı Donald Trump Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili konuştu. Trump, "Bu konuda endişeliyim." dedi.

Son Dakika: Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin Amerika'dan ilk açıklama geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Bu konuda endişeliyim. Umarım mevzu bir an önce açıklığa kavuşur. Şu anda bu konuda kimse bir şey bilmiyor." diye konuştu.

Daha sonra Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Trump'ın sözlerine, "Bu konuda bazı oldukça kötü haberler var. Bu hoşuma gitmiyor." ifadeleri eklendi.

ulusal.com.tr


Kaynak: AA
Etiketler; #cemal kaşıkçı #donald trump #abd
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