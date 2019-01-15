ABD Başkanı Donald Trump Türkiye ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdikleri telefon görüşmesi ile ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.



Trump, 'Erdoğan'la ABD-Türkiye arasındaki ekonomik gelişmeleri ele aldık' dedi.



Trump, " Türkiye ve ABD'nin ekonomik ilişkileri değerlendirdik" dedi.



ABD Başkanı Trump, "ABD ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkileri ciddi ölçüde genişletmek için büyük potansiyel var" açıklamasında bulundu.



Dün ne demişti?

Dün Twitter hesabından paylaşımda bulunan Trump, "DEAŞ'ın mülki halifeliğinin kalan az kısmını sert ve birçok yönden vurmaya devam ederken uzun zamandır gerçekleşmesi gereken Suriye'den çekilmeye başlıyoruz. Tekrar toparlanırsa yakınlardaki üslerden tekrar saldıracağız. Kürtler'e saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz. 20 millik güvenli bölge kuracağız. Aynı şekilde Kürtler'in de Türkiye'yi provoke etmesini istemiyoruz. Rusya, İran ve Suriye, ABD'nin doğal düşmanları DEAŞ'ı Suriye'de imha etmesinin uzun dönemde faydalananları olacak. Biz de faydalanacağız ama şu anda askerlerimizi eve getirme zamanı. Sonsuz Savaşları Bitireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

