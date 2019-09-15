Son dakika... Trump: Usame bin Ladin'in oğlu operasyonla öldürüldü! Beyaz Saray'dan açıklama

Amerika Birleşik Devletleri Hamza bin Ladin'in öldürüldüğünü duyurdu.

Beyaz Saray, El Kaide'nin eski lideri Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in Afganistan-Pakistan sınır bölgesinde düzenlenen operasyonda öldürüldüğünü açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Usame bin Ladin'in oğlu ve El Kaide'nin üst kademede yer alan üyesi Hamza bin Ladin öldürüldü." ifadesi kullanıldı.

Beyaz Saray, Hamza bin Ladin'in ölümünün, "El Kaide'yi hem önemli liderlik yeteneklerinden hem de önemli operasyonel faaliyetlerinden yoksun bıraktığını" belirtti.

Hamza bin Ladin'in ne zaman öldürüldüğüne ilişkin ise bilgi verilmedi.

TRUMP DA DUYURDU

ABD Başkanı Donald Trump, "Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin Afganistan-Pakistan bölgesinde ABD tarafından gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonunda öldürüldü" paylaşımı yaptı.

ulusal.com.tr