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Son dakika: Türkiye, Rusya ve İran arasında önemli zirve

Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanları cumartesi günü Moskova'da bir araya gelecek. Üçlü zirvede Suriye'de yaşananların görüşüleceği açıklandı.

Son dakika: Türkiye, Rusya ve İran arasında önemli zirve

Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanları cumartesi günü Moskova'da bir araya gelecek. Üçlü zirvede Suriye'de yaşananların görüşüleceği açıklandı.

Astana sürecinin garantör ülkeleri olan Rusya, Türkiye ve İran'ın dışişleri bakanlarının 28 Nisan'da bir araya gelmesinin planlandığı iddia edildi.

Rus Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak bir Rus ajansına demecinde, "Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye konulu yeni görüşmesinin cumartesi Moskova'da gerçekleşmesi planlanıyor" dedi.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bu yönde resmi bir açıklama yapılmış değil.


ulusal.com.tr

Etiketler; #türkiye #rusya #iran #suriye
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