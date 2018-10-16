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Son Dakika: Ukrayna'da savaş uçağı düştü!

Gelen son dakika haberine göre, Ukrayna'da Su-27 tipi bir savaş uçağının düştüğü belirtildi. Uçağın düşme sebebine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı

Son Dakika: Ukrayna'da savaş uçağı düştü!

Ukrayna'nın Vinniitskaya bölgesinde bulunan Ulanov köyünde Su-27 tipi bir savaş uçağı düştü.

Sputnik'te yer alan habere göre, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı olayla ilgili arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.

Bölgede daha önce Ukrayna ve Amerikan uçaklarının tatbikat uçuşları yapacağı duyurulmuştu.

Olayda bir ABD ve bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada,  ülkede devam eden NATO tatbikatı sırasında Vinnitsa bölgesinde eğitim uçuşu yapan  uçağın düştüğü belirtildi.

Uçaktaki 2 pilotun hayatını kaybettiği bildirilen açıklamada, olaya  ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Öte yandan, Ukrayna medyasında yer alan bazı haberlerde, hayatını  kaybeden pilotlardan birinin ABD vatandaşı olduğu öne sürüldü.

Ukrayna’da, NATO üyesi ülkelerinin katılımıyla 8 Ekim’de başlayan ve  19 Ekim’e kadar devam edecek Açık Gökyüzü-2018 isimli askeri hava tatbikatına ABD  ve Ukrayna’nın yanı sıra İngiltere, Belçika, Danimarka, Estonya, Hollanda,  Polonya ve Romanya katılıyor.

Etiketler; #Ukrayna
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