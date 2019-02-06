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Son dakika... Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi

Venezuela Kamu Güvenliği Bakanlığı, Valencia kentindeki Arturo Michelena Uluslararası Havalimanı'ndaki bir depoda ABD'nin Miami kentinden gönderilen çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu 

Son dakika... Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi

Venezuela'da ABD'den gönderildiği tespit edilen çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Venezuela Kamu Güvenliği Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Valencia kentindeki Arturo Michelena Uluslararası Havalimanı'ndaki bir depoda ABD'nin Miami kentinden gönderilen çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği belirtildi. 

Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı Endes Palencia da ele geçirilen silah ve mühimmatların fotoğraflarını Twitter hesabından paylaşarak, depoda ABD yapımı 19 tüfek ve 118 şarjör, yüksek kalibre mühimmatın yanı sıra 90 iletişim cihazı ve 6 cep telefonu bulunduğunu duyurdu. 

Ele geçirilen silah ve mühimmatların 3 Şubat'ta Miami kentinden gelen bir uçakla getirildiğinin tespit edildiğine dikkati çeken Palencia "Venezuela halkının barış ve güvenliğini tehdit eden ve terörist gruplara finans desteği sağlayanlara karşı güvenlik birimleri olarak sorumluluğumuzu sonuna kadar yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Palencia, olayla ilgili savcılık soruşturması başlatıldığını bildirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Venezuela #abd
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