Venezuela'da ABD destekli muhalefet lideri Juan Guaido, Bolivarcı Ulusal Özel Harekat Polisi (FAES) güçlerinin ailesinin evinde bulunduğunu ve kızının başına gelecek herhangi bir şeyden Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun sorumlu olduğunu duyurdu.

Guaido, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, evine FAES tarafından baskın düzenlendiğini ileri sürdü.



Kendisini geçen hafta ülkenin geçici başkanı ilan eden Guaido, "Şu anda FAES evimde, ailemin evinde. Orada bulunan kızımın başına gelecek her şeyden Maduro sorumludur." ifadelerini kullandı.



ABD'li senatörden paylaşım

Florida eyaletinin Cumhuriyetçi senatörü Marco Rubio ise Twitter hesabından Guaido ve 20 aylık kızının evinden çıkarken çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

"20 aylık çocuğuyla apartmandan çıkıyor." notunu düşen Rubio, "Maduro askerleri, (Guaido'nun) eşini sorgulamak için bu sabah geldi. Basın ve diplomatik heyetler durumu gözetlemek için oraya geldi. Gözünü korkutma çabaları" değerlendirmesinde bulundu.



Öte yandan, ülke basınında özel kuvvetler mensubu bazı kişilerin Guaido'nun yaşadığı binaya girdiği ancak Guaido'nun evine girmeden bilgi topladıktan sonra ayrıldıkları yönünde bilgiler yer aldı.

