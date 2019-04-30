Bolivya ve Küba'dan Venezuela'daki Amerikancı darbe girişimini kınadı. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, "Ülkeyi şiddet sarmalına sokmayı amaçlayan bu darbe hareketini şiddetle reddediyoruz. Venezuela'nın cadde ve sokaklarında terör yaratmayı amaçlayan silahlı grupların girişimini kınıyoruz. Venezuela halkının yanındayız" dedi. Bolivya Devlet Başkanı Eva Morales de "Venezuela'daki yabancı çıkarlara hizmet eden darbe girişimini kınıyoruz. Kardeş Maduro ve dost Venezuela halkının yanındayız" açıklaması yaptı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalarda, "ABD Başkanı Trump Venezuela hakkında bilgilendirildi ve durumu takip ediyor." ifadelerini kullandı. ABD'den Venezuela'daki darbe girişimine tam destek. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "Ulusal Meclis ve özgürlük sever Venezuela halkı, sizinle beraberiz. Amerika, demokrasi ve özgürlük Venezuela'da yeniden tesis edilene kadar yanınızda duracak" dedi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "ABD yönetimi Venezuela halkına demokrasi ve özgürlük çabalarında tam destek vermektedir. Demokrasi mağlup edilemez" ifadelerini kullandı

Küba ve Bolivya, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido öncülüğündeki Amerikancı darbe girişimine karşı mevcut hükümetin yanında olduklarını bildirdi.



Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ve Bolivya Devlet Başkanı Eva Morales, Twitter üzerinden yaptıkları açıklamalarda, Maduro hükümetine destek verdiklerini belirtti.



Diaz-Canel, "Ülkeyi şiddet sarmalına sokmayı amaçlayan bu darbe hareketini şiddetle reddediyoruz. Venezuela'nın cadde ve sokaklarında terör yaratmayı amaçlayan silahlı grupların girişimini kınıyoruz. Venezuela halkının yanındayız." ifadelerini kullandı.



Morales de "Venezuela'daki yabancı çıkarlara hizmet eden darbe girişimini kınıyoruz. Kardeş Maduro ve dost Venezuela halkının yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.



ABD'DEN AÇIKLAMA



ABD yönetimi, Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Juan Guaido öncülüğündeki darbe girişimine tam destek verdiğini açıkladı.



ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ayrı ayrı açıklamalarla Guaido ile taraftarlarına tam destek sözü verdi.



ABD Başkan Yardımcısı Pence, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Guaido ve taraftarlarına "Ulusal Meclis ve özgürlük sever Venezuela halkı, sizinle beraberiz. Amerika, demokrasi ve özgürlük Venezuela'da yeniden tesis edilene kadar yanınızda duracak." ifadesini kullandı.



Pompeo, "Demokrasi mağlup edilemez" diyerek savundu



ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da Twitter hesabından, "Bugün Geçici Devlet Başkanı Guaido Özgürlük Operasyonunu başlattığını duyurdu. ABD yönetimi Venezuela halkına demokrasi ve özgürlük çabalarında tam destek vermektedir. Demokrasi mağlup edilemez." açıklamasını yaptı.



Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton da yine Twitter hesabından bir açıklama yaparak Guaido'ya destek verdi.



Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino'ya seslenen Bolton, ordunun Guaido ve taraftarlarına destek vermesi gerektiğini savundu.



ulusal.com.tr