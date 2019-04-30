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Son dakika Venezuela darbe girişimi haberleri... Guaido'nun Karakas'ta açıklama yaptığı yere dair çok çarpıcı ayrıntı

Vatan Partisi Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkan Yardımcısı Yunus Soner, "Daha önce Vatan Partisi, İşçi Partisi temsilcisi olarak birkaç kez Karakas'ı ziyaret ettim. Açıklamanın nerede yapıldığı çok çarpıcı bir ayrıntı" ifadelerini kullandı

Son dakika Venezuela darbe girişimi haberleri... Guaido'nun Karakas'ta açıklama yaptığı yere dair çok çarpıcı ayrıntı

Vatan Partisi Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkan Yardımcısı Yunus Soner, Ulusal Kanal'da Erkan Kol'un sunduğu Gün Ortası programında Venezuela'daki Amerikancı darbe girişimini değerlendirdi.

Soner,  şunları söyledi:

"Ben de darbeci lider Guaido'nun açıklamasını izledim. Görüntüleri de izledim. Ben daha önce Vatan Partisi, İşçi Partisi temsilcisi olarak birkaç kez Karakas'ı ziyaret ettim. Açıklamanın nerede yapıldığı çok çarpıcı bir ayrıntı. Batılı basın haber kaynaklarına göre, açıklama La Carlota Hava Üssü'nde yapılıyor. La Carlota Hava Üssü'nü ben bilirim. Karakas'ın Altamira mahallesinde bulunan bir hava üssüdür. Fakat uzun yıllarda hava üssü olarak kullanılmayan bir bölge. Daha çok sivil havacılık, küçük havacılık, kısmen de konserlerin düzenlendiği hava üssüdür. Burada batı basınında 'hava kuvvetlerini ele geçirdi' havası verilmeye çalışılıyor. Bu, yanlış."

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #Venezuela #guaido #karakas
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