banner1002
Erdoğan: Trump'ın açıklaması beni şok etti!
Erdoğan: Trump'ın açıklaması beni şok etti!
Yunanistan'dan Venezuela açıklaması
Yunanistan'dan Venezuela açıklaması
Uğur Mumcu unutulmadı
Uğur Mumcu unutulmadı
Meteoroloji uyardı
Meteoroloji uyardı

Son Dakika: Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan ABD kararı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin ABD'deki bütün diplomatik personelini çekme kararı aldığını açıkladı.

Son Dakika: Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan ABD kararı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin ABD'deki büyükelçilik ve konsolosluklarını kapatacağını, bütün diplomatik personelini de geri çağırdığını açıkladı. 

Maduro, 2019 Adli yılı açılışında yaptığı konuşmada, Venezuela'nın ABD'deki büyükelçiliğini kapatma kararı aldığını duyurdu.

 ABD ile diplomatik ilişkileri kestiklerini bildiren Maduro, "ABD'deki büyükelçiliğimizi, bütün konsoloslukları kapatma kararı aldık. Bütün diplomatik personeli de geri çağırıyoruz. Cumartesi günü gelecekler." dedi.

Venezuela'da dün muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Maduro ise başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in balkonundan binlerce Venezuelalıya seslenmiş, ABD ile tüm ilişkileri kestiğini ve bu ülkenin diplomatlarına Venezuela'yı terk etmeleri için 72 saat süre tanıdığını açıklamıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Venezuela #abd
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.