ABD Başkanı Trump'ın muhalefet lideri Guaido'yu "Venezuela geçici başkanı" ilan etmesinin ardından Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan ilk açıklama geldi

Venezuela lideri Maduro, ülkesinin ABD ile diplomatik ve politik ilişkilerini sonlandırdığını açıkladı.



Maduro ABD ile tüm diplomatik ilişkileri kestiklerini ve ABD'li diplomatların ülkeyi 72 saat içinde terk etmelerini istedi.



Başkanlık Sarayı önünde toplanan destekçilerine hitaben konuşma yapan Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini arayıp destek mesajı ilettiğini söyledi ve Türkiye'ye de selam gönderdi.



Maduro orduyu göreve çağırdı. Maduro, ordudan düzeni yeniden tahsis etmesini istedi.



Venezuela Devlet Başkanı Maduro'un açıklamasından satır başları şöyle;

Sadece halk kendi başkanını belirleyebilir. ABD kukla bir hükümet kurmak için bir operasyon düzenliyor.

Meşru Başkan benim, çünkü halk 20 Mayısta beni seçti

Muhalefet gücümü elimden almaya çalışıyor. Sadece halk kendi başkanını belirleyebilir. Vazgeçmiyorum.

ABD ile diplomatik ilişkileri bitirme kararını aldık.



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