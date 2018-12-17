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Son Dakika: Yunanistan'da deprem

Yunanistan'da saat 11:02'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son Dakika: Yunanistan'da deprem

Boğaziçin Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre bu sabah 11:02'de Yunanistan'da bir deprem meydana geldi. Yaşanan depremin büyüklüğü 3.7 olarak tespit edilirken, derinliği ise 5.0 KM olarak kaydedildi.

Türkiye'de meydana gelen son depremler
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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ulusal.com.tr

Etiketler; #yunanistan #deprem
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