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Son dakika: Yunanistan'dan skandal karar... Serbest bıraktılar

Son dakika haberleri.... 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan darbeci Süleyman Özkaynakçı serbest bırakıldı.

Son dakika: Yunanistan'dan skandal karar... Serbest bıraktılar

15 Temmuz'da Yunanistan'a kaçan darbecilerden Süleyman Özkaynakçı serbest bırakıldı. Darbeci ev hapsinde tutulacak

Yunanistan'da Danıştay, 15 Temmuz’dan bir gün sonra askeri helikopterle Dedeağaç’a firar eden FETÖ’cü 8 askerden eski yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı’nın sıkı gözetim altında tekrar serbest bırakılmasını kararlaştırdı. Özkaynakçı ev hapsinde tutulacak. Karara göre Özkaynakçı sıkı denetim altında tutulacak ve her gün karakola götürülerek imza atacak.





 

Etiketler; #fetö #yunanistan
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