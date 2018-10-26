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Son Dakika: Yunanistan Dışişleri binasında bomba paniği

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı binası şüpheli paket sebebiyle boşaltılıyor.

Son Dakika: Yunanistan Dışişleri binasında bomba paniği

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı binasında şüpheli paket nedeniyle bomba imha uzmanları olay yerine sevk edilirken çalışanlar tahliye edildi.

Bakanlık yetkililerine göre, şüpheli paketin bakanlığa ulaşmasının ardından polise haber verildi.   

Bomba imha uzmanlarının yaptığı inceleme sonucu pakette patlayıcı maddeye rastlanmadığı belirtildi. 

Bakanlık görevlilerinin polis kordonu ardında endişeli bekleyişleri yaklaşık bir saat sonra sona erdi. 

Etiketler; #bomba #yunanistan
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