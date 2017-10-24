Dünyanın en büyük yedinci ülkesi olan Avustralya`da 100 yılı aşkın bir süredir devam eden otomotiv üretimi, son General Motors-Holden`in banttan indirilmesi ile resmen tarih oldu. Artık Avustralya`da otomotiv üretimi yapılmayacak.

Ülkede ilk olarak 2013 yılında ülkede 91 yıldır üretim yapan Ford üretimini sonlandırmış ve fabrikalaraını kapatmıştı. Ford'dan 7 ay sonra General Motors fabrikasını kapatırken, son olarak Toyota üretimden çekilmişti.



Avustralya'da üretimi bırakan firmalara Holden de eklendi. 69 yıldır Adelaide'de bulunan fabrikasında Holden marka araçların üretimini yapan General Motors, son aracı banttan indirdi. Böylece ülkede otomotiv üretim faaliyeti kalmadı.



Yaklaşık 1 milyon adetlik pazara sahip olan Avustralya bundan sonra tüm araçları ithal edecek.



Avustralya'da otomotivm üretiminin sonlandırılmasının en önemli nedeni pazarın yeteri kadar rekabetçi olmaması. Özellikle Uzakdoğu'dan yapılan ithalat karşısında zorlanan üretime, içerideki yüksek maliyetler ve güçlü Avustralya doları da darbe vuruyordu.



COMMODORE REDLINE İLE SONA ERDİ



Holden'in Avustralya'da 1856 yılına kadar uzanan bir tarihi bulunuyor. Şimdiye kadar yaklaşık 7.7 milyon adete ulaşan üretim, geçtiğimiz günlerde banttan indirilen kırmızı bir Commodore Redline ile sona erdi.



Fabrikada çalışan bin kişinin ise işten çıkartılmayacağı, Holden'in teslimat ve hizmet ağı kadrosuna dahil edileceği belirtildi./Habertürk

