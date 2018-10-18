Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, teröristlerin Fırat'ın güneyinde bazı Amerikan vatandaşlarını alıkoyduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası Düşünce Kulübünde konuştu.



"Teröristler Fırat'ın güneyinde ABD ve Avrupa vatandaşlarını esir aldı." diyen Putin, şöyle konuştu:



"Fırat'ın doğusunda ABD'nin kontrolündeki bölgede ne olduğunu kimse bilmiyor, orada hala DEAŞgüçleri var. DEAŞ, Fırat boyunca ABD kontrolündeki bölgede varlığını artırdı. Teröristler toplam 700 kişiyi esir aldılar ve 10 kişiyi idam etti."