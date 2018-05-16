Soros'un maddi olarak desteklediği Açık Toplum Vakfı siyasi ve hukuki ortamdan dolayı Macaristan'dan taşınma kararı aldı.

Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros tarafından kurulan ve 1984 yılından beri Macaristan'da faaliyet gösteren Açık Toplum Vakfı Berlin'e taşınma kararı aldı.

Açık Toplum Vakfı tarafından yapılan açıklamada, Macaristan'daki "baskıcı" siyasi ve hukuki ortamdan dolayı Almanya'nın başkenti Berlin'e taşınma kararı alındığı bildirildi.

Macaristan'da sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin kısıtlandığı vurgusu yapılan açıklamada, Vakıf Başkanı Patrick Gaspard'ın "Macar hükümeti siyasi kazanımlar uğruna Avrupa Birliği (AB) tarihinde eşi benzeri görülmemiş taktiklerle faaliyetlerimizi karalıyor, bize iftira atıyor ve bizi yanlış tanıtıyor. 'Soros'u durdur' isimli kanun tasarısı da benzer bir adım. Macaristan'daki faaliyetlerimizin ve iş arkadaşlarımızın güvenliğini artık garanti edemeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Macar hükümetinin son iki yılda Vakfı ve ortaklarını karalamak için 100 milyon avrodan fazla para harcadığı öne sürülen açıklamada ayrıca Açık Toplum Vakfının Macaristan'da sivil toplum kuruluşlarını, sanatı, kültürü, basın özgürlüğünü ve şeffaflığı desteklemeye devam edeceği ifade edildi.



"Soros'u durdur" kanunu

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 14 Mayıs'ya yaptığı açıklamada, "Soros'u durdur" yasasının, 8 Nisan'da düzenlenen ve hükümet partisi Macar Yurttaş Birliğinin (Fidesz) mecliste 3'te 2'lik çoğunluğu sağladığı genel seçimlerin en önemli konularından birisi olduğunu ve Macarların bu kanunun onaylanması için oy verdiğini öne sürmüş ve yasa tasarısının yeni hükümetin kurulmasının hemen ardından Meclis'e getirileceğini söylemişti.

Tasarıya göre, sığınmacıların Macaristan'a girişine ya da ülkede yaşamasına herhangi bir şekilde yardımcı olan tüm kuruluşlar ''göçü destekleyen kuruluş'' olarak tanımlanacak ve İçişleri Bakanlığının izniyle faaliyet gösterebilecek.

Tasarıda, yurt dışından maddi destek alan ve yasa dışı göçü destekleyen kuruluşlara yüzde 25 vergi getirilmesi ve söz konusu gelirlerin sınır korumasında kullanılması öngörülüyor.

Macaristan'ın ulusal güvenliğini tehdit eden Macar vatandaşlarının Schengen sınır bölgesine 8 kilometreden daha fazla yaklaşmamasını öngören tasarıda, ihtiyaç halinde yabancı uyruklu kişilerin Macaristan'a girişleri de yasaklanabilecek.



Macar hükümeti ve Soros krizi

Sığınmacı karşıtı tutumuyla bilinen Macaristan hükümeti, Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros'u, finanse ettiği sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yılda 1 milyon sığınmacıyı Avrupa'ya taşımaya çalışmakla suçluyor.

Macar hükümeti, geçen aylarda ülke genelinde Soros karşıtı kampanya başlatmıştı.



Soros Başbakan Orban'a da burs vermişti

Hükümetteki Fidesz partisinin birçok milletvekilinin yanı sıra Başbakan Viktor Orban da Soros'un desteklediği vakıf bursu ile eğitim görmüştü. Orban, söz konusu burs ile 1989'da Oxford Üniversitesi Pembroke College'de İngiliz Liberal Felsefe Tarihi öğrenimi görmüştü.

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