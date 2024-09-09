Sosyal medya bağımlılığına karşı önlem: 14 yaş altı çocuklara yasak geliyor

Dünyanın birçok ülkesi, sosyal medyanın gençler üzerindeki olumsuz etkilerini engellemek için farklı yollar denemeye devam ederken, Avustralya’da bir eyalet 14 yaşın altındaki çocuklar için sosyal medya yasağı getirmeye hazırlanıyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Sosyal medya bağımlılığına karşı önlem: 14 yaş altı çocuklara yasak geliyor
Yayınlanma:

News.com.au'nun haberine göre, eski Yüksek Mahkeme Yargıcı Robert French, küçük çocukların sosyal medya kullanımına dair hukuki meseleleri ele alan bir rapor hazırladı. Bu raporda, 14 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanmasını yasaklayan bir yasa tasarısı da yer aldı.

Başbakan Malinauskas, yaptığı açıklamada, bu yasa tasarısına dayanarak 14 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımının yasaklanması gerektiğini vurguladı. Malinauskas, sosyal medyanın Avustralyalıların ruh sağlığı üzerinde yıkıcı etkileri olduğunu belirterek, tüm eyaletleri bu raporu dikkate almaya davet etti.

Sosyal medya platformlarının "bağımlılığı endüstrileştirdiğini" ifade eden Malinauskas, bu platformların gençlerin bağımlılığı üzerinden kazanç sağladığını söyledi ve ekledi: "Eğer bu durumu sürdürmek istiyorlarsa, sonuçlarından da sorumlu olmalılar."

Tasarı, 14 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklarken, bu yaş grubundaki çocukların platformlara hesap açmaları halinde şirketlere para cezası verilmesini öngörüyor. Ayrıca, 14 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanabilmeleri için ebeveyn onayı gerekecek.

Tasarı, önce Güney Avustralya’da, ardından diğer eyaletlerin parlamentolarında görüşülecek.

Aileler dikkat! Çocuklara algoritma tuzağıAileler dikkat! Çocuklara algoritma tuzağıYaşam
sosyal medya yaş sınırı
Günün Manşetleri
Türkiye, İzlanda'yı devirdi
"Bunun hesabını adalet önünde mutlaka soracağız"
"Ordumuzun itibarına gölge düşürecek her türlü girişimin karşısındayız"
İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler 40 bini geçti
Narin Güran cinayetinin itirafçısının tam ifadesi ortaya çıktı!
5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
İlk itiraf geldi
21 terör hedefi imha edildi
Bakan Yılmaz Tunç'tan otopsi işlemleriyle ilgili açıklama
Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren'den Narin Güran açıklaması
Çok Okunanlar
Türkiye, İzlanda'yı devirdi Türkiye, İzlanda'yı devirdi
İlk ders zili törenlerle çaldı İlk ders zili törenlerle çaldı
İşçiler fabrika yolunu kapattı, polis işçilere müdahale etti İşçiler fabrika yolunu kapattı, polis işçilere müdahale etti
Bakan Yılmaz Tunç'tan otopsi işlemleriyle ilgili açıklama Bakan Yılmaz Tunç'tan otopsi işlemleriyle ilgili açıklama
İlk itiraf geldi İlk itiraf geldi