Sosyal medya bağımlılığına karşı önlem: 14 yaş altı çocuklara yasak geliyor

News.com.au'nun haberine göre, eski Yüksek Mahkeme Yargıcı Robert French, küçük çocukların sosyal medya kullanımına dair hukuki meseleleri ele alan bir rapor hazırladı. Bu raporda, 14 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanmasını yasaklayan bir yasa tasarısı da yer aldı.

Başbakan Malinauskas, yaptığı açıklamada, bu yasa tasarısına dayanarak 14 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımının yasaklanması gerektiğini vurguladı. Malinauskas, sosyal medyanın Avustralyalıların ruh sağlığı üzerinde yıkıcı etkileri olduğunu belirterek, tüm eyaletleri bu raporu dikkate almaya davet etti.

Sosyal medya platformlarının "bağımlılığı endüstrileştirdiğini" ifade eden Malinauskas, bu platformların gençlerin bağımlılığı üzerinden kazanç sağladığını söyledi ve ekledi: "Eğer bu durumu sürdürmek istiyorlarsa, sonuçlarından da sorumlu olmalılar."

Tasarı, 14 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklarken, bu yaş grubundaki çocukların platformlara hesap açmaları halinde şirketlere para cezası verilmesini öngörüyor. Ayrıca, 14 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanabilmeleri için ebeveyn onayı gerekecek.

Tasarı, önce Güney Avustralya’da, ardından diğer eyaletlerin parlamentolarında görüşülecek.