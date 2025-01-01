Soyadı devrimi! Erkekler eşlerinin soyadını alabilecek

Almanya’da 2025 yılıyla birlikte sosyal ve ekonomik birçok yenilik yürürlüğe girdi. Çocuk parasından emekli maaşlarına kadar birçok alanda düzenlemeler yapılırken, asgari ücret ve küçük işlerde vergi muafiyeti sınırlarında da artış gerçekleşiyor.

ÇOCUK PARASINDA ARTIŞ

Darkwebhaber’in paylaşımına göre, 2025 itibarıyla çocuk başına verilen aylık yardım miktarı 5 Euro artırıldı. Bu düzenleme, ailelerin maddi desteklerini bir nebze de olsa iyileştirmeyi amaçlıyor.

Emekliler için maaşlara da yüzde 3.5 ile 4.5 arasında zam yapılması kararlaştırıldı.

Saatlik asgari ücret ise 12.81 Euro’ya yükseltildi. Bu artış, özellikle düşük gelirli çalışanların maaşlarında önemli bir iyileştirme sağlayacak.

Küçük işlerde çalışanlar için vergiden muaf tutulabilecek aylık gelir sınırı 556 Euro olarak belirlendi.

SOYADI KANUNU’NDA DEVRİM NİTELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER

1 Mayıs 2025’te yürürlüğe girecek yeni soyadı kanunu, evlilik ve aile yapısında köklü değişikliklere kapı aralıyor.

Artık erkekler de eşlerinin soyadını otomatik olarak alabilecek. Örneğin, bir Türk vatandaşı soylu bir Alman kadınla evlendiğinde, eşinin “von” gibi soyluluk ifade eden soyadını alabilecek. Bu durum, “Hasan Kara von Düsseldorf” gibi isimlerin yaygınlaşmasını sağlayacak.

Eşler, ister kadın ister erkek, çift soyadlarını rahatlıkla kullanabilecek. Daha önce yalnızca kadınlar için geçerli olan bu hak artık her iki taraf için de geçerli olacak.

Yeni düzenlemeye göre, anne ve babanın soyadı üzerinde anlaşamaması durumunda çocuk otomatik olarak çift soyada sahip olacak. Örneğin, “Müller-Kaya” gibi isimler daha sık görülmeye başlanacak. Ayrıca, çocuklar anne-babalarının itirazına rağmen çift soyad taşıma hakkına sahip olacak.