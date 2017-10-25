Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'
CHP'de flaş gelişme! Yeni isim belli oldu
CHP'de flaş gelişme! Yeni isim belli oldu
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Şoygu'dan Katar'a tarihi ziyaret

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, askeri-teknik alanda iş birliğine yönelik bir anlaşma imzalamak için Katar'a gitti. Şoygu, böylece Katar'ı ziyaret eden ilk Rus savunma bakanı oldu.

Şoygu'dan Katar'a tarihi ziyaret

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, askeri-teknik alanda iş birliğine yönelik bir anlaşma imzalamak için Katar'a gitti. Şoygu, böylece Katar'ı ziyaret eden ilk Rus savunma bakanı oldu.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov ziyaretin amacıyla ilgili "Görüşmeler kapsamında Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el Atiyye ile askeri konular ve askeri teknik işbirliği görüşülecek" dedi.

Açıklamaya göre, Şoygu'yu Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad el Sani de kabul edecek ve ikili küresel ve bölgesel güvenlik konularını ele alacak.

Şoygu'nun Katar ziyareti, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn dahil bazı Arap ülkeleri ile Doha arasındaki diplomatik krizin devam ettiği bir döneme denk geliyor.

Komşuları 'terörizme destek olmakla' suçladıkları Katar ile diplomatik ilişkilerini haziran ayında kesmişti./Sputnik

Etiketler; #rusya #katar #Sergey Şoygu
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Kahramanmaraş'ta Türk Dili Zirve toplantısı yaptı
Sonraki Haber
Benzine 9 kuruş zam
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.