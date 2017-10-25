Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, askeri-teknik alanda iş birliğine yönelik bir anlaşma imzalamak için Katar'a gitti. Şoygu, böylece Katar'ı ziyaret eden ilk Rus savunma bakanı oldu.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, askeri-teknik alanda iş birliğine yönelik bir anlaşma imzalamak için Katar'a gitti. Şoygu, böylece Katar'ı ziyaret eden ilk Rus savunma bakanı oldu.



Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov ziyaretin amacıyla ilgili "Görüşmeler kapsamında Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el Atiyye ile askeri konular ve askeri teknik işbirliği görüşülecek" dedi.



Açıklamaya göre, Şoygu'yu Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad el Sani de kabul edecek ve ikili küresel ve bölgesel güvenlik konularını ele alacak.



Şoygu'nun Katar ziyareti, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn dahil bazı Arap ülkeleri ile Doha arasındaki diplomatik krizin devam ettiği bir döneme denk geliyor.



Komşuları 'terörizme destek olmakla' suçladıkları Katar ile diplomatik ilişkilerini haziran ayında kesmişti./Sputnik