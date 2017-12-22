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Şoygu: Suriye’deki operasyonlarımızda 48 bin Rus askeri görev yaptı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya’nın Suriye’deki terörle mücadele operasyonlarında 48 bin Rus askerinin görev yaptığını söyledi.

Şoygu: Suriye’deki operasyonlarımızda 48 bin Rus askeri görev yaptı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya’nın Suriye’deki terörle mücadele operasyonlarında 48 bin Rus askerinin görev yaptığını söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndaki bir toplantıda konuşan Şoygu “Suriye’de 48 bin Rus askeri görev yaptı. 14 binden fazla askere devlet nişanı verildi” dedi.

Rus Hava Kuvvetleri uçaklarının operasyonların sürdüğü iki yıl boyunca 34 bin sorti  gerçekleştirdiğini de belirten Şoygu, uzun menzilli havacılık birimlerinin militanlara ait önemli hedefleri vurma konusunda deneyim kazandığını ifade etti./Sputnik

Etiketler; #Sergey Şoygu #rusya #suriye #rus hava kuvvetleri
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