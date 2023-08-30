"Soykırım" kışkırtmasına karşı imza kampanyası! Türkler harekete geçti
Almanya'nın Köln kentinde Türkler, mahkeme kararına rağmen kaldırılmayan sözde soykırım anıtına karşı harekete geçti. Türk Dernekleri ve Birlikleri İnisiyatifi üyelerinin, anıtın kaldırılması için başlattıkları imza kampanyası tüm hızıyla devam ediyor.
Almanya'da Ermeni lobisinin soykırım kışkırtmasına karşı Türkler harekete geçti.
Çok sayıda demokratik kitle örgütünü bünyesinde barındıran Türk Dernekleri ve Birlikleri İnisiyatifi, “Soykırımı Hatırlatma İnisiyatifi” adlı grup tarafından yasadışı şekilde dikilen "sözde soykırım anıtı"nın kaldırılması için başlattığı imza kampanyası büyüttü.
Köln Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Ahmet Narince o anıtın önünden seslendi.
Anıt dikilme kararının Köln Meclisi'ne ait olduğunu söyleyen Narince, mücadelede kararlılık mesajı verdi.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi