"Soykırım" kışkırtmasına karşı imza kampanyası! Türkler harekete geçti

Almanya'da Ermeni lobisinin soykırım kışkırtmasına karşı Türkler harekete geçti.

Çok sayıda demokratik kitle örgütünü bünyesinde barındıran Türk Dernekleri ve Birlikleri İnisiyatifi, “Soykırımı Hatırlatma İnisiyatifi” adlı grup tarafından yasadışı şekilde dikilen "sözde soykırım anıtı"nın kaldırılması için başlattığı imza kampanyası büyüttü.

Köln Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Ahmet Narince o anıtın önünden seslendi.

Anıt dikilme kararının Köln Meclisi'ne ait olduğunu söyleyen Narince, mücadelede kararlılık mesajı verdi.