"Soykırım" kışkırtmasına karşı imza kampanyası! Türkler harekete geçti

Almanya'nın Köln kentinde Türkler, mahkeme kararına rağmen kaldırılmayan sözde soykırım anıtına karşı harekete geçti. Türk Dernekleri ve Birlikleri İnisiyatifi üyelerinin, anıtın kaldırılması için başlattıkları imza kampanyası tüm hızıyla devam ediyor.

"Soykırım" kışkırtmasına karşı imza kampanyası! Türkler harekete geçti
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Almanya'da Ermeni lobisinin soykırım kışkırtmasına karşı Türkler harekete geçti.

Çok sayıda demokratik kitle örgütünü bünyesinde barındıran Türk Dernekleri ve Birlikleri İnisiyatifi, “Soykırımı Hatırlatma İnisiyatifi” adlı grup tarafından yasadışı şekilde dikilen "sözde soykırım anıtı"nın kaldırılması için başlattığı imza kampanyası büyüttü.

Köln Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Ahmet Narince o anıtın önünden seslendi.

Anıt dikilme kararının Köln Meclisi'ne ait olduğunu söyleyen Narince, mücadelede kararlılık mesajı verdi.

TGB'den Almanya'daki Türk derneklerinin mücadelesine destek! Sözde Ermeni Soykırımı anıtının kaldırılması için mücadele başlatıldıTGB'den Almanya'daki Türk derneklerinin mücadelesine destek! Sözde Ermeni Soykırımı anıtının kaldırılması için mücadele başlatıldıGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# almanya # köln # sözde ermeni soykırımı
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