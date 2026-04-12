Soykırımcı İsrail'in Gazze'de aç bırakma 'politikası' sürüyor

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, Siyonist rejimin özellikle un ve temel gıda yardımlarının girişini kısıtlayarak Gazze’de yeniden bir "aç bırakma stratejisi" yürüttüğünü duyurdu. İşgalin bu hamlelerinin Gazze Şeridi’nde ekmek fiyatlarının kontrolsüz şekilde artmasına ve yoksulluk koşullarının geri dönülemez bir noktaya evrilmesine neden olduğu belirtildi.

ATEŞKES İHLALİ VE YARDIM KISITLAMALARI

İşgalci yönetimin insani yardım koridorlarını tıkayarak ateşkes anlaşmasını açıkça ihlal ettiği kaydedildi. Kasım, anlaşma kapsamında belirlenen yardım miktarının yalnızca üçte birinin geçişine izin verildiğini, işgal rejiminin yükümlülüklerini yerine getirmek yerine saldırgan tutumunu sürdürdüğünü ifade etti.

Açıklamada, bazı uluslararası odakların yardımların "anlaşmaya uygun ilerlediği" yönündeki iddiaları yalanlanırken, bu beyanların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

GARANTÖRLERE ÇAĞRI VE İNSANİ BİLANÇO

Hamas, arabuluculara ve ateşkesin garantörlerine çağrıda bulunarak, işgal rejiminin yürüttüğü bu zulme karşı net bir tutum takınılmasını ve yardım akışının acilen güvence altına alınmasını talep etti.

Siyonist rejimin Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırıların yarattığı ağır yıkım ise verilere şu şekilde yansıdı: