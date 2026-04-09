Soykırımcı Netanyahu Lübnan ile müzakereyi reddetti

İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan'la müzakerelere başlanması talimatı verdiğini söylemesinin ardından yayınladığı video mesajda ateşkes niyetinin olmadığını söyledi

Toygu Ökçün
Soykırımcı Netanyahu Lübnan ile müzakereyi reddetti
Siyonist Rejim'in Başbakanı soykırımcı Binyamin Netanyahu, Lübnan ile müzakerelere başlanması yönündeki kabine talimatının ardından yayınladığı video mesajda, sahada bir ateşkesin söz konusu olmadığını ilan etti. "Hizbullah’a" yönelik askeri tazyikin süreceğini vurgulayan Netanyahu, Tel Aviv’in bölgedeki yeni güvenlik mimarisini "tarihi bir dönüşüm" olarak tanımladı.

İsrail Başbakanlığı tarafından paylaşılan video mesajda Netanyahu, ülkenin kuzey sınırındaki güvenlik krizine ilişkin stratejik önceliklerini sıraladı. Netanyahu’nun açıklamaları, müzakere masası ile askeri saha arasındaki söylem karmaşasını ve İsrail’in Lübnan üzerindeki nihai hedeflerini ortaya koydu.

"ATEŞKES YOK"

Katil Netanyahu, kabinesine daha önce müzakere talimatı verdiğine dair haberlerin aksine, kamuoyuna yönelik mesajında askeri operasyonların kararlılıkla süreceği sinyalini verdi:

"Lübnan'da ateşkes yok; Hizbullah'a büyük bir güçle vurmayı sürdürüyoruz" ifadesini kullanan siyonist Netanyahu, sözde güvenliği tesis edene kadar durmayacaklarını belirtti.

Sınır hattında yaşayan İsrail vatandaşlarının güvenliğinin, sözde askeri stratejinin temel "meşruiyet" zemini olduğu hatırlandı.

BÖLGESEL DENKLEM VE ‘BAŞARI’ İDDİASI

Netanyahu, İran ve "direniş ekseni" olarak tanımladığı unsurlara yönelik operasyonların İsrail’in diplomatik alanını genişlettiğini öne sürdü:

İran’a yönelik saldırıların İsrail’in bölgedeki konumunu güçlendirdiğini ve daha önce ilişki kurulmayan ülkelerle bağların gelişmesine zemin hazırladığını iddia etti.

