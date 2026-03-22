Soykırımcı Netanyahu, Lübnan'daki köprüleri bombalama talimatı verdi

Katil İsrail'in Savunma Bakanı Yisrael Katz, orduya sınır hattında bulunan Lübnan köylerindeki tüm evlerin yıkılması talimatının verildiğini duyurdu

Toygu Ökçün
Soykırımcı Netanyahu, Lübnan'daki köprüleri bombalama talimatı verdi
Yayınlanma:

Soykırımcı İsrail'in bebek katili Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan’ın güneyinde stratejik öneme sahip Litani Nehri üzerindeki köprülerin bombalanması talimatını yürürlüğe koydu.

Karar, Siyonist Savunma Bakanı Yisrael Katz tarafından ordu komuta kademesiyle gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında kamuoyuna duyuruldu.

LOJİSTİK HATLARA MÜDAHALE

Savunma Bakanı Katz, Hizbullah unsurlarının ve mühimmat sevkiyatının güney hattına geçişini engellemek amacını bahane ederek Litani üzerindeki tüm köprülerin ivedilikle imha edileceğini açıkladı. Bu kapsamda, bölgedeki kritik geçiş noktalarından biri olan Kasimiyye Köprüsü’nün yeniden hedef alınacağı bildirildi.

KÖYLERİN TAHLİYESİ

Katil İsrail yönetiminin Lübnan stratejisi, sadece altyapıyı değil, sınır hattındaki yerleşim birimlerini de kapsıyor. Bakan Katz, havadan ve karadan yürütülen saldırıların dozajının artırılacağını belirterek şu direktifleri paylaştı:

Sınır Köylerinin Yıkımı: İsrail yerleşimlerine yönelik tehdit(!) gerekçesiyle sınır hattındaki tüm Lübnan köylerinde evlerin yıkılması kararlaştırıldı.

Gaza Modeli Uygulaması: Katz, Gazze Şeridi’nin Refah ve Beyt Hanun bölgelerinde uygulanan sistematik yıkım stratejisinin bir benzerinin Lübnan’ın güneyinde de hayata geçirileceğini açıkça ifade etti.

Söz konusu talimatlar, bölgedeki askeri işgalin, sivil altyapı ve konut stoğunu tamamen etkisiz hale getirecek yeni bir safhaya evrildiğini teyit etmekte; Atlantik sisteminin parçası olan devletler İsrail'in saldırganlıklarına sessiz kalmaya devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

