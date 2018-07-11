Bugün Srebrenitsa katliamının 23. yıl dönümüydü... Bosna'daki savaşın ardından toplu mezarlarda cenazeleri bulunan ve kimlik tespitleri yapılan 35 kurban daha Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı.

En az 8 bin 372 Boşnak sivilin katledi Srebrenitsa'da... İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi... Aradan tam 23 yıl geçti... 35 kurban daha Potoçari Anıt Mezarlığı’nda toprağa verildi.Bölge ülkelerden siyasiler, din adamları, diplomatlar, uluslararası kurumların temsilcileri ile yurt içi ve yurt dışından 10 binden fazla kişi ordaydı.Cenaze ve anma törenine, Türkiye'den Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile milletvekilleri de katıldı.Heyetler, eski akümülatör fabrikasında yapılan anma töreninin ardından cenaze namazının kılınacağı Potoçari Anıt Mezarlığı'na gelerek soykırım anıtına çiçek bıraktı ve dua etti.Adalet Bakanı Gül ve milletvekilleri de soykırım anıtına çiçek bırakıp dua etti.Öğle namazının ardından 35 kurbanın cenaze namazı kılındı. Duanın ardından tek tek isimleri okunan 35 soykırım kurbanının cenazeleri, aileleri tarafından gözyaşlarıyla toprağa verildi.Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilen soykırım kurbanlarının sayısı, bugünkü cenaze törenin ardından 6 bin 610'a yükseldi.