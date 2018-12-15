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Sri Lanka Başbakanı Rajapaksa istifa etti

Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa, atanmasıyla ilgili siyasi krize son vermek amacıyla istifa ettiğini açıkladı.

Sri Lanka Başbakanı Rajapaksa istifa etti

Rajapaksa, milletvekilleri, Budist din adamları, diğer dini liderler ve basının katılımıyla düzenlenen törenle istifa dilekçesini imzaladı. 

İstifa dilekçesinin Devlet Başkanı Maithripala Sirisena'ya sunulup sunulmadığı henüz bilinmiyor.

Mahinda Rajapaksa'nın bugün istifasıyla ilgili ulusa seslenmesi de bekleniyor. 

Sri Lanka'da hafta içinde parlamentoda Sirisena'nın ekim ayında görevden aldığı eski Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin yeniden başbakan olması için verilen önerge, oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Sirisena, anlaşmazlık yaşadığı Başbakan Wickremesinghe'yi 26 Ekim'de görevden alarak yerine eski Devlet Başkanı Mahinda Rajapaksa'yı getirmişti.

Mahinda Rajapaksa liderliğindeki hükümet, geçen ay parlamentoda yapılan oylamada güvenoyu alamamıştı. 

Parlamentoda çoğunluğun desteğine sahip Ranil Wickremesinghe, başbakanlık görevinden alınmasının hükümsüz olduğunu savunuyor.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #sri lanka #mahinda rajapaksa
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