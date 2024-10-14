Sri Lanka, BRICS üyeliğine başvuruyor

Sri Lanka, bugün ki en büyük ekonomik krizlerden birini yaşarken, BRICS'e üyelikte bulunacağını duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Sri Lanka, BRICS üyeliğine başvuruyor
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Dışişleri Bakanı Vijitha Herath, başkent Colombo'da, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Herath, ülkesinin 23-24 Ekim'de Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenmesi planlanan BRICS Zirvesi'nde üyelik talebini sunacağını söyledi.

Vijitha Herath, Sri Lanka'nın başvurusuna destek sağlamak amacıyla Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'yı içeren BRICS ülkeleriyle iletişime geçildiğini de doğruladı.

Başvuru kararı, ağır ekonomik kriz ve devam eden borç yapılandırma çabalarıyla boğuşan Sri Lanka'nın 14 Kasım'da yapılacak parlamento seçimlerine hazırlandığı bir dönemde geldi.

Ekonomisini canlandırmaya çalışan ülkenin, BRICS üyeliğini daha fazla uluslararası destek ve işbirliğine katkı sunmanın yolu olarak gördüğü değerlendiriliyor.

Gelişmekte olan ülkelerin uluslararası konularda daha çok söz sahibi olmasını isteyen Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından 2006'da kurulan BRIC grubu 2011'de Güney Afrika’nın da katılımıyla BRICS ismini aldı.

Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ise bu yılın başında BRICS'e üye oldu.

Çin ve Rusya'nın yanı sıra Brezilya ve Güney Afrika gibi kendi coğrafyalarında önemli ülkelerin de içerisinde yer alması grubu önemli hale getiriyor.

BRICS'in genişletilmiş hali için herhangi bir isim açıklanmasa da grubun adının "BRICS +" olacağı düşünülüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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