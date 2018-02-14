Colombo'da bir binanın çökmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi.

Sri Lanka'nın başkenti Colombo'da bir binanın çökmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi.



Polis sözcüsü Ruwan Gunasekara, Colombo'nun Grandpass bölgesinde bir binanın çöktüğünü ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.



İtfaiye ve kurtarma ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini kaydeden Gunasekara, enkaz altında mahsur kalanların olabileceğini söyledi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.