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Sri Lanka'da bina çöktü: 7 ölü

Colombo'da bir binanın çökmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi.

Sri Lanka'da bina çöktü: 7 ölü

 Sri Lanka'nın başkenti Colombo'da bir binanın çökmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi.

Polis sözcüsü Ruwan Gunasekara, Colombo'nun Grandpass bölgesinde bir binanın çöktüğünü ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İtfaiye ve kurtarma ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini kaydeden Gunasekara, enkaz altında mahsur kalanların olabileceğini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #sri lanka #Colombo #Bina
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