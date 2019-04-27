Gergin günlerin yaşandığı Sri Lanka'da emniyet güçleri terör operasyonu düzenlendi. Operasyon sırasında çıkan çatışmada 6'sı çocuk 15 kişi hayatını kaybetti

Sri Lanka'da polisin bir eve düzenlediği baskında çıkan çatışmada 15 kişi öldü.



Sri Lanka emniyetinden yapılan açıklamada militanların saklandığı ihbarı üzerine bir eve baskın düzenlendiği, çıkan çatışmada evde 6'sı çocuk 15 kişinin cesedinin bulunduğunu ifade edildi. Emniyet yetkilileri 3 şüphelinin de yaralandığını açıkladı.



Öldürülenlerden bazıları Paskalya gününde terör saldırıları düzenleyenlerden olduğu düşünülüyor.



Öte yandan yetkililer soruşturma kapsamında 76 kişinin gözaltına alındığını, 20 kişinin tutuklandığını açıkladı.



Sri Lanka'da yaşanan terör saldırısında 253 kişi hayatını kaybetmişti.



Bombalı saldırıları terör örgütü IŞİD üstlenmişti.



ulusal.com.tr

