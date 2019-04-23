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Sri Lanka'da ulusal yas günü

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, Paskalya gününde aralarında kilise ve otellerin olduğu 8 noktaya düzenlenen terör saldırılarının ardından ülkede 23 Nisan'ı ulusal yas günü ilan etti.

Sri Lanka'da ulusal yas günü

Sirisena'nın makamından yapılan açıklamada, ülkede 290 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırıları nedeniyle 23 Nisan'ın ulusal yas günü ilan edildiği bildirildi.

Açıklamada, Sirisena'nın uluslararası yardım konusunu görüşmek üzere yabancı diplomatlarla bir araya geleceği belirtildi.

Ülkede sosyal medya platformları Facebook ve Instagram ile WhatsApp uygulamasına erişimin saldırılarla ilgili soruşturma sonuçlanana kadar durdurulduğu ifade edildi.

Devlet Başkanı Maithripala Sirisena'nın ofisinden yapılan önceki açıklamada, terör saldırılarının ardından orduya terör şüphelilerini yakalama ve tutuklama konusunda olağanüstü yetkiler tanındığı belirtilmişti.

Sri Lanka'da dün Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade kentindeki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar gerçekleştirilmişti. Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Sri Lanka makamları saldırılarda 290 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #sri lanka
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